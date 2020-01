Как создать адаптивную Google карту для сайта с автоматическим центрированием

От автора: в принципе, нет ничего сложного в том, чтобы создать адаптивную Google карту для сайта: необходимо всего лишь удалить атрибуты высоты и ширины, которые Google прописывает в коде, и добавить свои стили и разметку.

Однако есть существенная проблема: любое изменение размера горизонтального окна отрезает края от карты. А это означает, что необходимо передвинуть карту или изменить ее масштаб на исходные координаты. Но если изменить сам подход, то для решения проблемы нам потребуется совсем немного JavaScript’а.

Первое – вместо предлагаемого Google Maps <iframe> необходимо создать свой собственный контейнер для карты:

Чтобы добавить карту в этот контейнер, необходимо спозиционировать и задать размеры его элементов. Для этого мы воспользуемся довольно стандартным CSS шаблоном:

Чтобы сделать карту выше, увеличьте значение padding-top. Контейнер map_container можно стилизовать по вашему вкусу (при условии, что ширина бордера задается в процентах и т.д.). Для того, чтобы загрузить карту в созданный нами div, мы воспользуемся Google Maps API. В самом низу страницы добавьте код:

Под ним добавьте этот скрипт:

function initialize() { var myLatlng = new google.maps.LatLng(53.3333,-3.08333), mapOptions = { zoom: 11, center: myLatlng, mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP } var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), mapOptions), contentString = 'Some address here..', infowindow = new google.maps.InfoWindow({ content: contentString, maxWidth: 500 }); var marker = new google.maps.Marker({ position: myLatlng, map: map }); google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { infowindow.open(map,marker); }); google.maps.event.addDomListener(window, "resize", function() { var center = map.getCenter(); google.maps.event.trigger(map, "resize"); map.setCenter(center); }); } google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);