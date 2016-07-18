От автора: приветствую Вас уважаемые читатели. Как Вы знаете, в данное время изображения — это неотъемлемый атрибут любого хорошего сайта. При этом они используются как для пояснения излагаемого материала, так и для улучшения внешнего вида, то есть веб-страницы со сплошным текстом, очень некрасиво смотрятся да и тяжело воспринимаются посетителями. Поэтому в данной статье мы поговорим с Вами о том, как в joomla сделать картинку фоном.

Изображения в материалы Joomla добавляются достаточно просто, используя стандартные инструменты встроенного визуального редактора, но вот что касается создания фона, здесь у начинающих веб-мастеров возникают вопросы, а значит в данной статье я постараюсь привести ответы на них.

Итак, в стандартном функционале Joomla не предусмотрены инструменты для управления фоном сайта, а так же фоном создаваемых материалов. Поэтому мы будем использовать правила CSS для реализации вышеуказанного функционала. А значит, хотел бы сделать краткий экскурс, в правила языка CSS, которые используются для определения фона.

Свойство background

Фон выбранного элемента в языке CSS определяется универсальным свойством background, при этом в качестве фона можно использовать как определенный цвет, так и изображение. Заметьте, что данное свойство позволяет определить до пяти характеристик фона. Значения могут идти в любом порядке, браузер сам определит, какое из них соответствует нужному свойству. Синтаксис свойства следующий:

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background: [background-attachment || background-color || background-image || background-position || background-repeat] 1 background : [ background - attachment || background - color || background - image || background - position || background - repeat ]

К примеру.

background: url(images/hand.png) repeat-y #fc0; /* Цветфона, путь к фоновому изображению и повторение фона по вертикали */ 1 2 3 background : url ( images / hand . png ) repeat - y #fc0; /* Цветфона, путь к фоновому изображению и повторение фона по вертикали * /

То есть в качестве фона мы используем изображение, путь к которому прописан в параметре url, в качестве цвета фона — #fc0, при этом изображение будет повторяться по вертикали.

Но, если в данном уроке мы с Вами говорим о изображении как фоне некоторого блока, значит универсальное свойство background нам ни к чему. Поэтому мы остановимся более подробно на дочернем свойстве background-image, благодаря которому можно присвоить конкретное изображение в качестве фона.

background-image: url(путь к изображению); 1 background - image : url ( путь к изображению ) ;

Вышеуказанное свойство работает в паре с параметром url, в котором определяется путь к изображению используемого в качестве фона. Заметьте, что путь необходимо указывать относительнотого элемента, в котором используется свойство. То есть, если свойство указывается в файле CSS, то относительно расположения данного файла, необходимо определять путь к изображению.

Теперь возникает вопрос, как использовать свойство background-image? Для начала рассмотрим случай, когда необходимо добавить изображение в качестве фона для некоторого материала. Как Вы знаете материалы – это динамический контент, который формируется в менеджере материалов, используя встроенный визуальный редактор.

Поэтому форматируя материал, Вы можете определить фон для будущих абзацев или участков текста. Для этого необходимо открыть исходный код в редакторе, используя специальный инструмент.

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А затем заключить интересующий участок текста в произвольный блок, к примеру

, и при помощи атрибута style, указать путь к изображению в параметре url, свойства CSS background-image: <div style="background-image: url('images/headers/windows.jpg'); background-position: center; background-repeat: no-repeat;"> ... </div> 1 2 3 < div style = "background-image: url('images/headers/windows.jpg'); background-position: center; background-repeat: no-repeat;" > . . . < / div > При этом правило CSS, указано непосредственно в материале, а значит путь к изображению указывается относительно корневого каталога CMS Joomla, так как все запросы пользователя обрабатываются единой точкой входа – файлом index.php. Закончив правки, кликаем по кнопке “ОК” для возвращения в редактор. Соответственно, если все указано верно, в визуальном редакторе мы увидим интересующий нас фон. Далее необходимо просто сохранить создаваемый материал. Обратите внимание, что я использовал пару дополнительных свойств для более красивого расположения изображения: background-position: center – позицияфона; background-repeat: no-repeat – запрет повторения изображения фона. Таким образом, для материала в джумла 3, картинка как фон статьи устанавливается достаточно легко. Но как быть, если необходимо добавить фон в произвольный блок сайта, отличный от материала? В этом случае потребуется прописать вышеуказанные правила, в файл со стилями CSS. Напомню, что дизайн сайта Joomla, формируется в шаблоне, то есть шаблон задает основную структуру сайта, которая определяется как HTMLэлементами, так и правилами CSS. Конечно, все что касается правок шаблона, требует дополнительных знаний, а именно хотя бы основ структуры шаблонов Joomla, но это необязательно, так как современные инструменты, помогут узнать, в какой файл шаблона, нужно добавить необходимый код. Итак, хотел бы порекомендовать Вам очень полезный плагин для браузера Mozilla FireFox, под названием FireBug, который не только отображает исходный код страниц, а и показывает стили CSS привязанные к определенным HTML элементам, и что главное — предоставляет информацию о файле, в котором они описаны. А значит, определяемся с элементом, для которого будет назначен фон, далее открываем вышеуказанный плагин, выбираем данный элемент и немного правее – в окне плагина Вы увидите свойства CSS, привязанные к данному блоку. Здесь же располагается имя файла, в котором описаны данные свойства. Соответственно далее, Вам достаточно в найти данный файл и указать необходимые правила CSS. После этого интересующее изображение будет назначено в качестве фона. Если Вы желаете подробно изучить структуру шаблонов Joomla Вам будет полезен курс Joomla-Мастер. С нуля до премиум шаблона. На этом статья завершена. Всего Вам доброго и удачного кодирования!!! Хотите узнать, что необходимо для создания сайта? Посмотрите видео и узнайте пошаговый план по созданию сайта с нуля! Смотреть видео Хотите узнать, что необходимо для создания сайта? Посмотрите видео и узнайте пошаговый план по созданию сайта с нуля! Смотреть видео

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